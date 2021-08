Clamoroso Ronaldo: ufficiale il suo ritorno al Manchester United

Il 5 volte pallone d'oro torna nella squadra che lo ha reso grande

La notizia dell'addio di CR7 alla Juve ha scosso l'intera piazza bianconera e non solo. Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa non hanno lasciato spazio ad interpretazioni, Ronaldo non giocherà più nella Juve. Ma se in un primo momento l'asso portoghese sembrava vicino a vestire la maglia del Manchester City, nelle ultime ore sta sempre più prendendo corpo la possibilità di un suo ritorno sull'altra sponda di Manchester. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, Ronaldo e lo United sono ben più che vicini. I Red Devils hanno fatto pervenire un'0fferta ufficiale alla Continassa e la trattativa per riportare il numero 7 nella sua ex squadra è ben avviata.