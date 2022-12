FOTO – Con l’Arezzo Biraghi indossa la fascia di capitano dedicata ad Astori

Nell'amichevole contro l'Arezzo capitan Biraghi torna a indossare la fascia in ricordo di Davide Astori. L'omaggio, che in Serie A Biraghi e compagni non possono sfoggiare per le ferree regole della Lega Calcio sugli oggetti indossabili dai giocatori, viene indossato comunque sotto la fascia da capitano standard. La foto postata dai social viola: