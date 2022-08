FOTO – Commisso show con i tifosi al ristorante, c’è una parola per tutti

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha scelto di rimanere a Firenze per seguire a distanza i viola impegnati in Olanda, ma non ha rinunciato a una serata piacevole al ristorante "Le Carceri", dove i tifosi presenti lo hanno riconosciuto e applaudito. Il patron non si è sottratto a questo mini bagno di folla, e, come testimoniano le foto, ha intrattenuto tutti spostandosi fra i tavoli. Stasera, invece, il clima sarà più teso davanti alla televisione...