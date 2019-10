FOTO – Commisso, famiglia e dirigenza al gran completo: lavori in corso a Bagno a Ripoli

Men (ma anche una women) at work ieri nella zona dove sorgerà il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Come testimonia la foto pubblicata su Instagram da Giancarlo Antognoni, Rocco Commisso, assieme a moglie, figlio, e la dirigenza viola al gran completo, era presente ieri a Bagno a Ripoli per supervisionare i lavori. Cappellino antinfortunistico e giubbotto catarifrangente d’ordinanza e grandi sorrisi per il presidente della Fiorentina. E INTANTO ARRIVA IL PRIMO VIA LIBERA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI BAGNO A RIPOLI