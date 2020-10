Un like che vuol dire tutto, o al contrario non vuol significare assolutamente nulla. Anche perché nell’era dei social, anche i calciatori vivono costantemente con un cellulare in mano e a dispensare continui “mi piace”. Nella giornata che ha sancito l’addio di Federico Chiesa (LEGGI QUI il comunicato ufficiale), non è passato inosservato il like galeotto di Gaetano Castrovilli ad un post Instagram di una pagina che si occupa di Fantacalcio dove si annunciava il passaggio dell’ex n° 25 viola in bianconero.

