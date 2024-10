FOTO – Chi parte e chi recupera: Kean e Pongracic lavorano al Viola Park

La Fiorentina ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida col Genoa di questa sera. Nella lista non figurano né Marin Pongracic, ancora alle prese con una non meglio precisata noia muscolare, né Moise Kean, che Palladino spera di recuperare per domenica prossima. I due sono stati immortalati mentre questa mattina si allenavano al Viola Park in compagnia di Christensen. Questo il post condiviso sui social gigliati.