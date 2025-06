FOTO – Che ritrovo al Mondiale per club tra due leggende viola

Due leggende e numeri 10 della Fiorentina nella stessa foto, a Miami, per la partita del Mondiale per club

Che ritrovo a Miami per il Mondiale per club tra due ex leggende della Fiorentina: Manuel Rui Costa e Roberto Baggio. Entrambi erano presenti sugli spalti dello stadio (il portoghese ovviamente perché dirigente della società biancorossa) per la bellissima partita tra Boca Juniors e Benfica terminata 2-2. Un'immagine che farà sicuramente scaldare i cuori dei tifosi viola, vista la presenza di due numeri 10 che hanno fatto la storia del club di Firenze.