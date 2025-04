FOTO – Cataldi saluta Suor Paola: “Sei stata una grande fonte d’ispirazione”

Il mondo del calcio e della tv in lutto: si è spenta a 78 anni Suor Paola, nata Rita D'Auria a Roccella Jonica, tifosissima della Lazio e volto noto di "Quelli che il calcio", trasmissione in cui è stata ospite fissa dal 1993 al 2005. La religiosa, come scrive La Gazzetta dello Sport, era malata da tempo e si è spenta nella sua stanza di convento, a Via Monti della Farnesina.