FOTO – Caso scommesse: la sorella di Zaniolo non ci sta. L’uscita ironica social

Nicolò Zaniolo è tornato al centro delle polemiche sul caso delle scommesse, dopo le ultime rivelazioni del Corriere dello Sport. Oggi è arrivata la risposta della sorella dell'esterno della Fiorentina, Benedetta, che su Instagram ha espresso il suo disappunto per quanto detto nelle ultime 24 ore: "Il vero giornalismo dovrebbe concentrarsi sui fatti, non sulla ricerca di nomi da mettere in prima pagina. Ma nella logica dei click, importa poco se il contenuto è vuoto, basta un titolo che catturi l'attenzione". Accompagnato da tre emoticon di pagliacci. Ecco la foto catturata dai social: