FOTO – Bove dà un un calcio…al 2024 per entrare nel nuovo anno

Edoardo Bove e quel simbolico calcio al pallone per mettersi alle spalle il 2024 e guardare al nuovo anno che è iniziato, il 2025

Edoardo Bove oggi ha seguito l'allenamento dei suoi compagni, a stretto contatto con Palladino e il suo staff. Non può allenarsi e scendere in campo, ma il suo apporto alla squadra è quotidiano e anche oggi era presente durante la seduta allo stadio "Artemio Franchi" aperta ai tifosi. Al termine ha calciato un pallone verso i tifosi assiepati nella Maratona, un gesto che ha ripreso sul suo profilo Instagram. In un'ideale "calcio" al 2024 che spalanchi le porte ad uno splendido 2025.