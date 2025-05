FOTO – Bove emozionato ringrazia la curva della Roma

Andata male per la Fiorentina, ma per Edoardo Bove, in fin dei conti, è stata una serata piena di emozioni. Il suo ritorno a Roma, prima per presentare il suo progetto (CLICCA QUI PER VEDERLO), e poi per tornare all'Olimpico, La sua prima volta nello stadio che l'ha visto crescere da non giocatore giallorosso. La Curva sud, che è sempre stata attaccata al figlio di Roma, gli ha dedicato un'ovazione alla fine della partita. Ecco la foto ritraente Edoardo in lacrime per l'emozione