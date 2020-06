FOTO – Borja Valero saluta Gonzalo: “Si ritira un grande” ed è subito amarcord viola

La notizia non è passata inosservata, ovviamente. Nella giornata di oggi, un ex viola dei tempi recenti come Gonzalo Rodriguez ha deciso di mettere fine alla propria carriera ricordando anche i tempi in viola e immancabile è arrivato il ricordo e il saluto di un altro che a Firenze ha lasciato il cuore come l’interista Borja Valero. Lo spagnolo, attraverso il proprio profilo Twitter, ha tributato un bel messaggio per l’amico ed ex compagno, con una foto in maglia gigliata.