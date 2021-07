FOTO – Bonaventura impaurito dall’altezza e Rosati lo prende in giro…

Gita sulle Dolomiti per un gruppo di giocatori viola. E Rosati prende in giro Bonaventura per la sua paura del vuoto.

Redazione VN

Nella giornata di oggi, alcuni giocatori viola, hanno fatto una gita sulleDolomiti. Tra questi ci sono Giacomo Bonaventura e Antonio Rosati. Infatti, attraverso una storia Instagram sul suo profilo, il portiere viola, prende in giro il centrocampista per la sua paura di avvicinarsi allo strapiombo della montagna, facendosi tenere per le gambe per affacciarsi a vedere il panorama, scrivendo: "Dimmi che hai paura del vuoto, senza dirmi che hai paura del vuoto". Dunque giornata di relax e risate per i giocatori della Fiorentina, dopo l'amichevole di ieri contro la Polisportiva C4 di Foligno.