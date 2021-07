Chi viene e chi va

Porte girevoli per le selezioni giovanili della Fiorentina. I protagonisti sono due ragazzi classe 2003. Il primo è Lorenzo Lucchesi, che ha passato l'ultima stagione a Firenze in prestito dalla Juve. Lucchesi è infatti stato riscattato dalla società Viola e il difensore ha espresso felicità per questa decisione. Destino diverso per Tommaso Luci, portiere che si sposta di qualche chilometro accasandosi al Pisa.