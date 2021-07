ACF annuncia gli allenatori delle giovanili. Papalato all’Under-18

Ecco chi siederà sulle panchine delle squadre giovanili della Fiorentina

La Fiorentina, attraverso un comunicato, ufficializza i nomi dei tecnici per le proprie squadre giovanili. Il posto lasciato vacante da Renato Buso è stato preso da Christian Papalato, proveniente dal settore giovanile della Cremonese. DI seguito il comunicato della società Viola:

"ACF Fiorentina comunica l’organico degli allenatori per le panchine delle squadre Nazionali in merito alla stagione 2021/2022:

Under 18: Christian Papalato

Under 17: Daniele Galloppa

Under 16: Marco Capparella

Under 15: Nicola Magera

“Vorrei ringraziare coloro che hanno lavorato con la massima serietà e dedizione nei vecchi organici augurandogli le migliori fortune, umane e professionali. Do il benvenuto, anche a nome della Proprietà, ai nuovi mister e collaboratori che guideranno le compagini giovanili nella nuova stagione. Sono convinto che attraverso i principi e gli obiettivi ben delineati dalla società riusciremo a far crescere i ragazzi, sia dal punto di vista tecnico che umano, facendogli capire l’importanza di indossare la maglia viola. Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti! “"