Lucas Beltran è andato in goal oggi con la rete che ha deciso Fiorentina-Verona. Il "Vikingo" argentino ha voluto fare una dedica speciale al suo connazionale Nico Gonzalez, infortunato. Il n°10 viola starà ai box per molto tempo, dopo l'infortunio in Ungheria. Beltran ha voluto proprio mimare il numero di maglia del connazionale che lo ha ringraziato su Instagram.