FOTO – Vergogna Barcellona, tifosi con striscione nazista: il provvedimento UEFA

Durante la sfida di Champions League, nel settore ospiti del Barcellona, tra le tante bandiere nell'agglomerato dei tifosi, è emerso uno striscione che, in poco tempo, ha fatto il giro del mondo. "Flick H*il": così recita. Il tentativo di riprendere, in modo ironico, la famosa citazione (non riuscito), ha portato Il comitato di controllo, etica e disciplina dell'Uefa ad allegare al club blaugrana una multa da 10.000 euro, oltre al divieto di vendita dei biglietti per la prossima partita europea in trasferta della squadra catalana.