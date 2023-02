FOTO – Aquilani cita Roy Kroc con squadra e sfondo Fiesole

Grande vittoria anche nell'ultima sfida di Coppa Italia per la Fiorentina Primavera di mister Aquilani contro l'Atalanta. La squadra sta svolendo un ottimo lavoro anche in questa stagione e nella scorsa giornata di Serie A al Franchi si sono presi anche l'applauso di tutto lo stadio per la vittoria della Supercoppa. Di seguito l'immagine caricata sui social da Alberto Aquilani, con tanto di citazione di Roy Kroc: "Nessuno di noi è tanto in gamba quanto noi tutti insieme".