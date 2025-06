FOTO – Aquilani al Catanzaro, ad attenderlo in aeroporto c’è la mascotte del club

Appena ufficializzato come nuovo allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani sbarcherà in Calabria per iniziare la sua avventura. Ad accoglierlo in aeroporto non c’erano dirigenti, ma la mascotte del club, con un cartello in mano con scritto “Mister Aquilani”, come nei classici arrivi d’aeroporto. Un’accoglienza originale e calorosa per il nuovo tecnico giallorosso. Di seguito l'immagine: