FOTO – Antognoni, Terim e una maglia della Fiorentina all’ambasciata di Instanbul

La foto con i due ex viola, l ’ambasciatore italiano a Istanbul e un campione italiano

Una foto che ritrae campioni del passato viola e non solo, quella postata da Giancarlo Antognoni sul proprio profilo Instagram. In particolare possiamo vedere come l'Unico Dieci abbia fatto visita all'ambasciata italiana di Instanbul insieme a Fatih Terim e Andrea Pirlo. Nella foto si vede la presenza di una maglia della Fiorentina (la terza di questa stagione)