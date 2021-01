Animi distesi, sorrisi e un mini botta e risposta che manda in delirio i tifosi viola su Instagram. Giancarlo Antognoni ha postato una foto insieme a Dusan Vlahovic, che ha riposto con un “Unico 10” che fa incetta di like. Tra i due c’è feeling, e dopo la vittoria con la Juve in casa viola è tornato (parzialmente) anche il sereno

Milenkovic no, Vlahovic… forse. Il rinnovo dei serbi primo scoglio al ritorno di Commisso