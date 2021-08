FOTO – Amrabat compie 25 anni. Gli auguri della Fiorentina

Nel mirino dell'Atalanta, Sofyan Amrabat compie 25 anni. Ma è ancora out per i postumi dell'operazione per pubalgia

Redazione VN

Sofyan Amrabat ha compiuto nella giornata di oggi 25 anni e sui canali social viola (attorno alle 18...) la Fiorentina ha fatto gli auguri al centrocampista marocchino. Ancora out dalle scelte di Italiano per i postumi dell'operazione per curare la pubalgia, l'ex Verona vivrà gli ultimi giorni di mercato da potenziale protagonista dopo che la scorsa stagione ha tutt'altro che entusiasmato sul rettangolo di gioco.