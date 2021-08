VN – Amrabat, ore di riflessione: l’Atalanta c’è ma la Fiorentina pensa al rilancio

Confermato l'interesse del club orobico per Amrabat, ma la Fiorentina non è convinta di cederlo a cuor leggero

Arrivano novità sulla situazione di Sofyan Amrabat , tra i viola ancora in bilico tra la cessione e la permanenza a Firenze. Dopo Torino e Galatasaray, confermato l'interesse dell'Atalanta. Tuttavia, la Fiorentina non è convinta di liberarlo a cuor leggero, sia per l'investimento fatto che per la speranza di vederlo tornare protagonista grazie ad una nuova chance.

Il club viola vuole pensarci bene, anche perché al momento l'Atalanta non sembra così propensa ad investire i 14-15 milioni chiesti per Amrabat. Resta comunque l'interesse degli orobici, a Gasperini in particolare il giocatore piace molto. Ore di riflessione. Non solo per Vlahovic, ma anche per Amrabat.