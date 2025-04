FOTO – Adli come al Milan: fa gruppo nello spogliatoio anche da riserva

Adli è "il pittore" che ospita Mandragora e Ranieri "in famiglia", proprio come al Milan il francese fa spogliatoio extra campo

"Una giornata in famiglia dal Pittore". Così Rolando Mandragora nella didascalia a corredo del post con la foto che lo ritrae sorridente in compagnia di Adli e Ranieri. Il francese ex Milan è "il pittore" che ospita gli altri due "in famiglia". Proprio come faceva anche nello spogliatoio rossonero, quando pur essendo ai margini era il primo a coinvolgere tutti, fuori dal campo.