Protagonista in positivo della gara contro l'Atalanta, Martinez Quarta si è ripreso la sua Fiorentina. Non soltanto per il gol, ma grazie anche a una prestazione davvero sublime. L'argentino sembra essere recuperato mentalmente e inserito alla perfezione nel gruppo di Italiano. A dimostrazione di ciò, anche il suo atteggiamento sui social è davvero positivo: