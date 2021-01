FOTO – ACF si congratula con Bonaventura, il Viola protagonista di una curiosa statistica

“Jack Bonaventura ha segnato almeno un gol in ognuna delle ultime 10 stagioni”, questo il tweet condiviso dai canali ufficiali della Fiorentina. Il calciatore ex Milan, dopo lo splendido gol realizzato al Crotone, è salito in cattedra anche nell’insidiosa trasferta di Torino. Suo il meraviglioso filtrante che ha permesso a Ribery di sbloccare il match. Il feeling intravisto tra i due veterani potrà certamente aiutare la squadra nell’importante girone di ritorno.

