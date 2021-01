Primavera, il match winner Di Stefano: “Sognavo un gol così. Felice per squadra e società”

Filippo Di Stefano, attaccante della Fiorentina Primavera, ha parlato al sito ufficiale viola dopo la vittoria contro l’Inter: “Un’emozione indescrivibile segnare il gol vittoria allo scadere, l’ho sognato fin da quando sono arrivato in Primavera. Una bellissima vittoria in un momento difficile per noi. Sono felice per noi e per la società. Abbiamo fatto una bella partita contro una buona squadra come l’Inter, ci abbiamo messo più grinta e alla fine si è visto. Anche con il Genoa avevamo fatto una bella partita, ma purtroppo non era arrivato il risultato. Penso che le grandi squadre si vedano nei momenti difficili, abbiamo reagito bene. Il presidente Commisso era molto contento, siamo felici di avergli regalato questa gioia”.