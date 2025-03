FOTO – ACF celebra l’8 marzo: “Auguri a tutte le donne, viola e non”

La Giornata internazionale della donna è stata ufficialmente fissata per l’8 marzo dalle Nazioni Unite solo nel 1975. Dal 1996 in poi ogni anno ha un tema specifico: il primo fu “Celebrare il passato, pianificare il futuro”. Per il 2025 il tema scelto è “Per TUTTE le donne e le ragazze: diritti. Uguaglianza. Empowerment”.