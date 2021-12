FOTO – 30 candeline per Saponara, ACF e i compagni: “Auguri Mago”

Arrivano gli auguri per il trentesimo compleanno del calciatore Viola

È senz'altro un giorno speciale per Riccardo Saponara. L'ex Empoli, infatti, compie oggi trent'anni e non si sono fatti attendere attestati di stima e auguri. Rosati e Vlahovic hanno postato una storia Instagram in cui augurano buon compleanno al fantasista Viola. "Tanti auguri Mago" scrive il terzo portiere Viola. Anche la Fiorentina, sui suoi canali social, ha deciso di dedicare un omaggio al calciatore che, sotto la guida di Italiano, sembra davvero rinato.