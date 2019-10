FOTO – 15 ottobre 1972, inizia la leggenda: ACF celebra l’esordio di Antognoni

Sono passati ben 47 anni da quel Verona-Fiorentina di inizio autunno, ma l’emozione del tifoso gigliato che pensa ad Giancarlo Antognoni è sempre la stessa (“restare a Firenze è stata la scelta giusta, nessun rammarico per aver vinto poco”: CLICCA QUI per le sue ultime dichiarazioni). Anzi, se possibile, il tempo ha rafforzato il legame indissolubile tra la città di Firenze ed il suo Unico 10. Acf, attraverso i propri canali social, ha celebrato così l’anniversario dell’esordio di Antognoni in Serie A con la maglia viola: