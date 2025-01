Folorunsho sui social: “Bello esordire in casa, ma dobbiamo fare di più”

Oggi contro il Torino è arrivato il debutto al Franchi per Michael Folorunsho, centrocampista arrivato in prestito dal Napoli durante la finestra di questo mercato invernale. Ed il suo impatto, sia a livello generale che sulla partita, è stato buono: è stato proprio l'ex Verona a far scaturire la seconda ammonizione, e quindi espulsione, di Dembelé. Su Instagram Folorunsho ha scritto dopo la fine della partita: "Bellissimo esordire davanti ai miei nuovi tifosi, ma bisogna fare di più, così non basta".