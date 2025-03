Quest'anno è stato un viaggio impegnativo per imparare a vivere senza di te, ma nel frattempo sono cresciuto in modi che non avrei mai pensato possibili. Voglio che tu sappia che sto bene, papà. Penso a te tutto il tempo e a tutti quei momenti che abbiamo condiviso insieme.

Grazie, papà, per essere sempre stato lì per me, non importa cosa. Ti amo, papà, e terrò sempre vivo il tuo ricordo nel mio cuore. Finché non ci incontreremo di nuovo”.