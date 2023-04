Fiorentina arrivata all’U-Power Stadium: Amrabat presente!

Fiorentina arrivata all'U-Power Stadium in vista della partita contro il Monza delle ore 15:00: presente Amrabat

Fiorentina arrivata in pullman all'U-Power Stadium. Alle ore 15:00 il fischio d'inizio della partita tra il Monza e i viola. Ricordiamo che Bonaventura ha deciso di seguire comunque la squadra pur non potendo giocare per un problema fisico, mentre è tornato a disposizione Amrabat dopo l'infortunio alla schiena degli scorsi giorni.