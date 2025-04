“Fallo rimanere” e la ragazza di Comuzzo: “Potessi decidere io…”

La stagione di Pietro Comuzzo è stata una delle grandi sorprese in questa Serie A. In pochi mesi il classe 2005 è passato dall'esordio in campionato a quello in Nazionale. Naturalmente questo ha portato l'interesse di tante squadre, per esempio il Napoli ha provato a strapparlo alla Fiorentina a gennaio. Al giorno d'oggi le voci di mercato corrono anche grazie ai social. Infatti in un Tiktok postato dalla ragazza proprio di Comuzzo, alcuni tifosi hanno scritto ironicamente di provare a trattenere il difensore. Lei ha risposto scrivendo: "Potessi decidere io…".