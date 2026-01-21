Fabbian saluta Bologna: “Due anni e mezzo speciali. Grazie a tutti quanti”

Dopo l'ufficialità e le prime parole da giocatore della Fiorentina, Giovanni Fabbian ha voluto salutare Bologna attraverso un post sui suoi profili social. Queste le sue parole:
Cara Bologna, cari tifosi rossoblù, sono stati due anni e mezzo speciali, ricchi di emozioni e momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti, frutto del lavoro, del sacrificio e dell’unione di questo gruppo e di questa splendida città. Grazie ai miei compagni, allo staff, a Mister Motta e Mister Italiano, al Presidente Saputo, alla dirigenza, e a tutte quelle persone che ogni giorno fanno grande questo club. E grazie a voi tifosi rossoblù, per il sostegno e l’affetto dimostrati in questi anni. Non lo dimenticherò mai Comunque vada, sarete sempre nel mio cuore.
Con affetto. Il vostro Cinno ❤️
