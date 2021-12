Ex lady Kokorin annuncia la separazione: “Ci siamo lasciati molto tempo fa”

Daria Valitova ha svelato su Instagram la separazione dall'attaccante viola Sasha Kokorin

"Non essendo mai stati sposati in modo ufficiale, non possiamo chiamarlo divorzio. Ma se parliamo di relazioni personali le nostre strade si sono divise molto tempo fa" ha scritto Valitova, con la quale Kokorin ha un figlio di quattro anni.