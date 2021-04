E’ il compleanno di Ribery e Caceres: gli auguri della Fiorentina

Franck Ribery spegne oggi trentotto candeline. La Fiorentina, come suo solito, fa gli auguri al giocatore con un post sui social network. E’ un compleanno agrodolce per la stella francese, che non potrà festeggiare sul campo domenica a causa della squalifica rimediata a causa dell’espulsione contro il Genoa.

Martin Caceres è nato lo stesso giorno, quattro anni dopo: 34 candeline per l’esperto difensore uruguayano, e arriva anche per lui, da qualche settimana di nuovo titolare, il post con gli auguri: