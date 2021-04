Vice Vlahovic: è corsa a tre per rimpiazzare Ribery

La Fiorentina nella sfida contro l’Atalanta dovrà fare a meno di Frenck Ribery, che più volte si è rivelato un baluardo per la squadra viola. Il Corriere dello Sport si concentra sui giocatori che potrebbero prendere il suo posto, per fare coppia con Vlahovic, e la sfida è una ipotetica corsa a tre. I primi due nomi sono quelli di Callejon e Kouame, una sfida tra delusi da questa stagione, che con Iachini vorrebbero tentare l’operazione rilancio. I due hanno giocato pochissimo e segnato ancora meno, e nelle 9 partite che dividono la Fiorentina dalla fine del campionato, vogliono cercare di mettere in mostra tutte le loro qualità. La terza strada, invece, porta a Eysseric, che Iachini aveva impiegato pochissimo e Prandelli ha rilanciato.