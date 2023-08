Gaetano Castrovillilascerà la Fiorentina e domani volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche con il Bournemouth. Il primo a salutare il centrocampista pugliese tra i giocatori viola sui social è Giacomo Bonaventura, preparando di fatto l'ufficialità della cessione. In una story su Instagram, l'ex di Atalanta e Milan ha scritto con tanto di cuoricino viola: "Ci mancherai amico, in bocca al lupo".