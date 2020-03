Duncan ha una voglia matta di tornare: dal suo arrivo il centrocampo viola è più solido

All’interno del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Alfred Duncan. Il centrocampista viola – scrive il quotidiano – è super motivato e ha una voglia matta di ricominciare per dimostrare che la Fiorentina ha fatto bene ad investire tanti milioni su di lui. L’interruzione forzata è arrivata proprio quando stava cominciando a integrarsi in squadra. Di sicuro le sue tre partite disputate in maglia viola un risultato pratico l’hanno già prodotto, visti i cinque punti in classifica conquistati. Una mini striscia positiva che forse significa poco, ma rimane comunque un’indicazione precisa. Anche della maggiore solidità del centrocampo di Iachini grazie a lui.