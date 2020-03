La Fiorentina del futuro: squadra solida, lotta alle big e un grande rinforzo in difesa

Il Corriere dello Sport-Stadio si proietta sulla Fiorentina della prossima stagione. L’offerta che verrà presentata ai big attualmente in rosa per rimanere sarà chiarissima: pronti ad affrontare il prossimo campionato con uno spirito diverso, con una viola gestita da grande club. Non più un gruppo di transizione, bensì una futura squadra capace di sfidare le prime in classifica. Chi accetta avrà il contratto ritoccato e allungato (se necessario) e la possibilità di giocare in una squadra solida. La rosa verrà rinforzata con un grandissimo difensore e con l’ulteriore inserimento di giovani di grandi prospettiva. E come spera Rocco Commisso, con Chiesa, Castrovilli e Cutrone: LEGGI.