Bartlomiej Dragowski si è soffermato brevemente ai microfoni dei social viola, queste le sue dichiarazioni:

“Io migliore in campo ieri sera? Non lo so, abbiamo perso 2-0 quindi non possiamo essere contenti, anzi siamo arrabbiati. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima partita e lavorare duramente”.

Voti stratosferici, giudizi ancor di più. Nonostante la sconfitta, è stata la serata di Drago