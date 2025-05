“Dove vai? In Polonia!”. Tutta la gioia di Joaquin dalla pancia del Franchi

La gioia di Joaquin per il passaggio del turno contro la Fiorentina

Fiorentina-Betis è stata anche la partita di Joaquin. Doppio ex d'eccezione che Firenze ha riaccolto molto volentieri. L'attaccante adesso ga parte della dirigenza degli spagnoli e sui social del club ha mostrato tutta la sua gioia dopo il passaggio del turno. Infatti, nel video postato si vede proprio Joaquin in versione media-manager pronto a postare una storia per festeggiare il successo.