Domenica di relax in vista dell’Atalanta, Ikonè si gode così il giorno libero

Giorno di riposo per i giocatori viola non impegnati con le rispettive nazionali

Domenica di relax per i giocatori viola non impegnati con le rispettive nazionali in vista della ripresa degli allenamenti che porteranno alla delicata sfida di domenica al Franchi contro l'Atalanta. Per trascorrere questo giorno di riposo, Ikonè, che sarà a disposizione per la sfida contro i bergamaschi, ha scelto di fare un giro su una sorta di motoscafo come testimoniano le sue storie Instagram. Questo un immagine del video postato dal francese: