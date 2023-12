Dopo la vittoria di ieri sera, che per la squadra di Italiano ha significato quarto posto in classifica, il brasiliano ha postato una foto ritraente proprio la posizione della sua squadra

Non farà parte dei giocatori che scendono in campo, ma Dodò è comunque parte centrale della Fiorentina. Dopo la vittoria di ieri sera, che per la squadra di Italiano ha significato quarto posto in classifica, il brasiliano ha postato una foto ritraente proprio la posizione della sua squadra con un messaggio: "Buonanotte a tutta Firenze".