Nonostate la cocente delusione della retrocessione, per Distefano è stata una buona stagione. E saluta la Ternana così

Filippo Distefano ha terminato la sua stagione in prestito alla Ternana, con un'amara retrocessione in C. Sui social il ragazzo di proprietà della Fiorentina ha voluto salutare la città di Terni con una bella dedica