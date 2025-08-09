De Gea sui social: “Momento magico a Old Trafford, grazie ai tifosi per l’amore”

David De Gea è tornato all’Old Trafford da avversario con la Fiorentina. Il Manchester United lo ha omaggiato con una targa per le sue presenze, tra emozioni e ringraziamenti.

Redazione VN 9 agosto - 18:16

David De Gea è tornato oggi a Old Trafford, questa volta da avversario con la maglia della Fiorentina, in una serata ricca di emozioni e riconoscimenti. Il leggendario portiere spagnolo, che ha difeso i pali dei Red Devils per molti anni, è stato omaggiato dal Manchester United con una targa speciale in segno di gratitudine per le sue numerose presenze e il contributo al club.

Al termine della partita, De Gea ha condiviso un messaggio molto sentito sul suo profilo Instagram, sottolineando il legame profondo con lo stadio e i tifosi:"Un momento magico per me e la mia famiglia tornare all'Old Trafford, la mia casa. Dal profondo del mio cuore, voglio ringraziarvi per l'accoglienza, per tutto l'amore che mi avete dimostrato oggi. Ai tifosi che non hanno mai smesso di starmi accanto durante tutto il mio periodo in questo club. Le nostre strade si incroceranno di nuovo, ma per oggi, abbiamo visto tutto"