Per David De Gea quella contro il Manchester United non è una sfida qualunque. Il ritorno all'Old Trafford sarà ricco di emozioni con 60.000 biglietti venduti.
De Gea ritrova l'ex allenatore Alex Ferguson: le foto del pranzo
De Gea ritrova l’ex allenatore Alex Ferguson: le foto del pranzo
L'incontro tra David De Gea e Alex Ferguson
La Fiorentina, attraverso il proprio profilo Instagram, ha mostrato delle foto in cui De Gea ritrova Alex Ferguson, suo allenatore ai tempi del Manchester United. Le foto del pranzo:
