Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social De Gea ritrova l’ex allenatore Alex Ferguson: le foto del pranzo

social

De Gea ritrova l’ex allenatore Alex Ferguson: le foto del pranzo

De Gea ritrova l’ex allenatore Alex Ferguson: le foto del pranzo - immagine 1
L'incontro tra David De Gea e Alex Ferguson
Redazione VN

Per David De Gea quella contro il Manchester United non è una sfida qualunque. Il ritorno all'Old Trafford sarà ricco di emozioni con 60.000 biglietti venduti.

La Fiorentina, attraverso il proprio profilo Instagram, ha mostrato delle foto in cui De Gea ritrova Alex Ferguson, suo allenatore ai tempi del Manchester United. Le foto del pranzo:

Leggi i
commenti
Social: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA