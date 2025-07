De Gea già al lavoro: il portiere viola si allena mentre gli altri sono in vacanza

David De Gea si allena già per la nuova stagione: il portiere della Fiorentina mentre i compagni sono ancora in vacanza.

Mentre molti giocatori della Fiorentina si godono ancora le meritate vacanze dopo la lunga stagione, c’è chi ha già ripreso a sudare. David De Gea, ha pubblicato nelle scorse ore una storia su Instagram in cui si mostra al lavoro in campo, concentrato e determinato, in vista della prossima annata.