Dainelli: “Contenti per la vittoria. Parola d’ordine continuità”

Oggi la Fiorentina è scesa in campo per il primo allenamento di questa settimana. All’orizzonte c’è la trasferta di Udine, match in programma domenica alle 15. Durante la sessione pomeridiana il dirigente viola Dario Dainelli, ha avuto modo di commentare, ai microfoni ufficiali dei social ACF il pesante successo contro lo Spezia ottenuto in questo fine settimana. Questa la sua breve dichiarazione: “Parola d’ordine continuità dopo il risultato positivo contro i liguri? Assolutamente, siamo contenti del risultato ottenuto. Ce la metteremo tutta nelle prossime uscite”

